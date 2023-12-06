انطلاق مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة في مكتبة الملك فهد الوطنية غدًا

ويشارك في المؤتمر لهذا العام أكثرُ من "70" ضيفًا قدِموا من أكثر من "20" دولة؛ منهم الأكاديميّون، وذوو الخبرة في مجالاتٍ متنوّعة تتباين بين الفلسفة واختصاصاتها، والعلوم الفكرية، والنقدية، والطبيعية، والأدب، واللغة، والفنون.