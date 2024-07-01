بحضور مجموعة مختصين.. "المتاحف" تعقد لقاءً افتراضيًّا حول تقييم المعارض الفنية

واستهل اللقاء، الذي حضره مجموعة من المختصين في مجال المتاحف والمهتمين بالفن والثقافة، بالتعريف بدور القيّم الفني، حيث أشارت القيّمة الفنية لمعرض "السفارة الافتراضية" المُقام حاليًا في مركز فناء الأول التابع لوزارة الثقافة سارة المطلق إلى عدم وجود تحديد واضح لدور القيّم الفني، وأعادت ذلك إلى حقيقة أنّ وظيفة التقييم الفني حديثة نسبيًا، فيما شرحت القيمة الفنية لمعرض "نور الرياض" غيداء المقرن أنّ دور القيّم الفني غالبًا يكون بناء مفهوم المعرض وكتابة البيان الفني أي مفهوم المعرض، واختيار الفنانين المشاركين والأعمال المعروضة، وتخطيط تجربة الزائر، والإشراف على تفاصيل المعرض كافة، مؤكدة أنّ الأهم هو قدرة القيّم الفني على ربط المعرض بالجمهور وعرض الأعمال الفنية بطريقة قصصية تستهوي الزائرين.