بشعار "بين الثرى والثريا".. الإعلان عن الفنانين المشاركين في احتفال نور الرياض 2024

ويضم احتفالُ "نور الرياض" مجموعةً متنوعة من الأعمال الفنية الجديدة والتفاعلية التي تبرز إبداع 18 فنانًا سعوديًّا بارزًا؛ مثل عبدالرحمن طه، وآثار الحربي، ويوسف الأحمد، وناصر التركي، وسعد الهويدي، ومريم طارق، إلى جانب 43 فنانًا دوليًّا من: أستراليا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، وبولندا، وكوريا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية؛ ومن بين هؤلاء يشارك فنانون مثل: جوكان تاتيسي، وتاكاشي ياسورا، وكيمتشي آند تشيبس، ولاكلان توركزان، وستيفانو كاجول، وتاكايوكي موري. وتعرض هذه الأعمالُ الفنية العلاقةَ العميقة بين "الثرى" الذي يبلّله المطر، ونجم "الثريا" ورحلة الحاضر نحو آفاق المستقبل، مستكشفةً تطور الإنسان والطبيعة في تناغم فني مبدع.