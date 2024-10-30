حضور سعودي ضمن قائمة "رؤى البحر الأحمر" و"مسلسلات البحر الأحمر"

من جانبه، أوضح مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أنطوان خليفة، أن المشهد السينمائي السعودي النابض بالحياة يتجلى من خلال هذه الأفلام، التي تعكس إبداع وطموح فنّانيها؛ مشيرًا إلى أنه بلمسات فرشاة من العاطفة ومنحوتات ذات رؤية جريئة، يجلب المخرجون السعوديون إلى الحياة قصص الرسامين والنحاتين وغيرهم من المبدعين الذين شكّلوا المشهد الفني في المملكة، ويدعوننا لرؤية العالم من خلال أعينهم.