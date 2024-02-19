226 ترشيحاً لجائزة الملك عبدالله العالمية للترجمة في دورتها الـ 11

وأوضح أمين جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة الدكتور سعيد السعيد، أن الجائزة استقبلت ترشيحات من 36 دولة من أنحاء العالم ترجمت من 12 لغة عالمية، أما موضوعات الأعمال فقد شملت مجالات متعددة في العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية وعلوم الطب، حيث جاءت متنوعة وشملت 14 عملاً في فرع الجائزة في العلوم الإنسانية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، و40 عملاً في فرع العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، أما في فرع العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى العربية فقد تقدم 91 عملاً، بينما تقدم 51 مرشحاً في فرع جهود الأفراد، وفي فرع المؤسسات والهيئات تقدم للجائزة 30 مؤسسة وهيئة محلية ودولية معنية بالترجمة.