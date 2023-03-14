بمشاركة "المكيرش"و"العتيبي".. "اثنينة الحوار" تستعرض "دور المرأة في القيادة"

استعرضت اثنينة الحوار التي نظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مساء الاثنين، 21 شعبان 1444هـ، الموافق 13 مارس 2023، "دور المرأة في القيادة".
وتحدثت خلال الاثنينية مديرة المرصد الوطني للمرأة، الدكتورة سناء العتيبي، والمساعد التنفيذي في مجلس شؤون الأسرة، هيلة بنت محمد المكيرش، وأدار اللقاء المذيعة في قناة الشرق، رغد نهاري.
وفي بداية اللقاء تحدثت هيلة المكيرش عن دور مجلس شؤون الأسرة وما يقدمه من إسهامات في حماية كيان الأسرة وأفرادها، لافتة إلى أن الهدف من إنشاء المجلس هو تعزيز دور الأسرة ودعم تلاحمها وحمايتها من التفكك.
وقالت المكيرش، للمرأة دور كبير، سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع، فهي جزء من كيان المجتمع، وهي الأهم بين كل المكونات، لأنها الأم قبل كل شيء، ولها الدور الأساسي في نقل ثقافة المجتمع إلى أطفالها وتربيتهم وتنشئتهم على الأخلاق الحميدة والقيم السليمة، كما أنها تعمل جاهدة في تثقيف أبنائها على الولاء والانتماء الوطني وبناء الهوية الوطنية الواحدة.
من جهتها أشادت الدكتورة سناء العتيبي بالمكانة التي أصبحت تحتلها المرأة اليوم والتي مكنتها من ممارسة حياتها بشكل يلق بها دون التمييز بفضل رؤية المملكة 2030، والتي جاءت مشاركة المرأة في جميع برامجها وأهدافها.
وأشارت العتيبي إلى أن المرصد الوطني للمرأة يعمل على مؤشرات تهتم بالمرأة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة لدراسة عدد من القضايا والمشكلات والتحديات التي قد تواجه المرأة واستخراج الإحصائيات الدقيقة عن واقع المرأة في بيئة العمل.
وقالت: أنظمة العمل اهتمت أيضاً بالمرأة وكفلت لها كامل حقوقها دون تمييز حتى أصبحت اليوم تنافس في جميع المجالات دون أي تمييز عن الرجل، كما أن النظام أيضاً اهتم بحماية المرأة وكفل لها حقوقها، مثل عدم تشغيلها في أماكن خطرة، وكذلك عملها في أوقات متأخرة من الليل، وذلك من أجل توفير بيئة تشغيلية آمنة للمرأة في العمل.