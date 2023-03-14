بمشاركة "المكيرش"و"العتيبي".. "اثنينة الحوار" تستعرض "دور المرأة في القيادة"

وقالت: أنظمة العمل اهتمت أيضاً بالمرأة وكفلت لها كامل حقوقها دون تمييز حتى أصبحت اليوم تنافس في جميع المجالات دون أي تمييز عن الرجل، كما أن النظام أيضاً اهتم بحماية المرأة وكفل لها حقوقها، مثل عدم تشغيلها في أماكن خطرة، وكذلك عملها في أوقات متأخرة من الليل، وذلك من أجل توفير بيئة تشغيلية آمنة للمرأة في العمل.