أدبي جدة يحيي أمسية "تراتيل روح" ويكرّم شاعراتها وسط حضور لافت

أقام أدبي جدة، ممثلًا في منتدى عبقر الشعري، أمسية شعرية مميزة بعنوان "تراتيل روح"، شهدت حضورًا ثقافيًا وتفاعلاً لافتًا من المهتمين بالشأن الأدبي والفني.
وانطلقت الفعالية بافتتاح معرض تشكيلي، شارك فيه نخبة من الفنانين والفنانات من أعضاء منتدى الفنون البصرية، بإشراف خير الله زربان، في لوحة فنية عكست تنوع التجارب الإبداعية وتكاملها مع المشهد الشعري.
واستمع الحضور إلى تجارب شعرية ثرية قدمتها الدكتورة مها العتيبي والدكتورة مريم حديدي، حيث تنوّعت النصوص بين البعد الإنساني والوجداني، وأديرت الأمسية من قبل خالد الكديسي.
واختُتمت الأمسية بتكريم الشاعرتين، ومدير الأمسية، وفريق "أثرنا" التطوعي، فيما وقّعت الدكتورة مها العتيبي ديوانها الأخير، وسط تفاعل كبير من الحضور، في أمسية أكدت حضور أدبي جدة الفاعل في المشهد الثقافي.