أدبي جدة يحيي أمسية "تراتيل روح" ويكرّم شاعراتها وسط حضور لافت

واختُتمت الأمسية بتكريم الشاعرتين، ومدير الأمسية، وفريق "أثرنا" التطوعي، فيما وقّعت الدكتورة مها العتيبي ديوانها الأخير، وسط تفاعل كبير من الحضور، في أمسية أكدت حضور أدبي جدة الفاعل في المشهد الثقافي.