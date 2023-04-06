"غدن" تدشن كتاب "كناشة التطوع" وتوثق من خلاله 6 مراحل لتجارب المتطوعين

دشنت "غدن" اليوم الخميس، كتاب "كُنّاشة التطوع" بهدف توثيق تجارب العمل التطوعي، حيث يجمع الكتاب أبرز القصص للجهات، والفِرق المفعّلة للعمل التطوعي في المملكة، وكيفية تجاوزهم التحديات، وذلك بهدف إبراز ثمرة جهودهم، وتبادل الأفكار وإثراء التجارب وتجويدها، بالإضافة إلى تحفيز المتطوعين على الإسهام في خدمة قضايا مجتمعهم من خلال تجارب من سبقهم.
واستعرض الكتاب ست مراحل لرحلة توثيق تجارب المتطوعين، وهي جمع أبرز التحديات وأكثرها شيوعًا في تفعيل العمل التطوعي، وعقد خمس ورش عمل استضيف فيها مجموعة من الخبراء العاملين مع الجهات التطوعية، والتواصل مع الجهات الراغبة في توثيق تجاربها، وكذلك المتابعة وتقديم الدعم الاستشاري، والصياغة الفنية للقصص وبناء محتوى الكتاب، بالإضافة إلى المراجعة النهائية وتصميمه ونشره.
كما تناول الكتاب تجارب المتطوعين بناءً على عشرة مجالات لتفعيل العمل التطوعي، هي: نشر ثقافة العمل التطوعي وخلق التبني، وتمكين وبناء القدرات في العمل التطوعي، وتحديد الاحتياج المجتمعي، والابتكار في العمل التطوعي، وكذلك الوصول إلى المتطوعين والتسويق للفرص التطوعية، ونظام التحفيز واستبقاء المتطوعين، وإبراز جهود العمل التطوعي، واستدامة المبادرات والمشروعات التطوعية، وتفعيل التطوع في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشراكة بين القطاعات الثلاثة لتفعيل العمل التطوعي.
يُذكر أن توثيق تجارب وخبرات العمل التطوعي في كتاب، هي مبادرة أطلقتها (غدن) - وهي جهة غير ربحية-، تهدف إلى زيادة نسبة المشاركة المجتمعية، وتعمل على تقديم الاستشارات للجهات الحكومية وغير الربحية والخاصة، في ثلاثة مسارات رئيسة، هي: التمكين وبناء القدرات، وتفعيل وإدارة المشاركة المجتمعية، إضافة إلى الوعي وتعظيم الأثر.
وتحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وتوثيق تجارب العمل التطوعي في "كُنّاشة التطوع" للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني والمتمثلة في تشجيع العمل التطوعي، وتحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية، وكذلك تحقيقًا لأحد أهداف رؤية السعودية 2030 والمتمثل بالوصول إلى مليون متطوع.