"غدن" تدشن كتاب "كناشة التطوع" وتوثق من خلاله 6 مراحل لتجارب المتطوعين

كما تناول الكتاب تجارب المتطوعين بناءً على عشرة مجالات لتفعيل العمل التطوعي، هي: نشر ثقافة العمل التطوعي وخلق التبني، وتمكين وبناء القدرات في العمل التطوعي، وتحديد الاحتياج المجتمعي، والابتكار في العمل التطوعي، وكذلك الوصول إلى المتطوعين والتسويق للفرص التطوعية، ونظام التحفيز واستبقاء المتطوعين، وإبراز جهود العمل التطوعي، واستدامة المبادرات والمشروعات التطوعية، وتفعيل التطوع في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشراكة بين القطاعات الثلاثة لتفعيل العمل التطوعي.