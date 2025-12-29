ليلى محمد تصدر كتابها الأول "الإعلام القانوني"

أصدرت الكاتبة السعودية ليلى محمد كتابها الأول بعنوان "الإعلام القانوني"، عبر إحدى دور النشر والتوزيع بمدينة جدة، في خطوة تهدف من خلالها إلى نشر الثقافة القانونية بأسلوب مبسط ومفهوم.
وأوضحت الكاتبة أن هذا الإصدار يُعد بداية لسلسلة من المؤلفات التي ستركز على المجال القانوني، مؤكدة حرصها على تبسيط المفاهيم القانونية لغير المتخصصين، بأسلوب توعوي يهدف إلى تعزيز الوعي القانوني داخل المجتمع.
وبيّنت ليلى محمد أنها تناولت في كتابها المفهوم القانوني والاجتماعي بطريقة مشوقة وسهلة، بهدف الوصول إلى شريحة أوسع من القرّاء، مشددة على أن الهدف من إصدار هذا العمل هو الإسهام في رفع مستوى الثقافة القانونية في المجتمع السعودي.
وأكدت الكاتبة أنها كرّست جهدها الإعلامي والفكري لرصد الأنظمة واللوائح القانونية، مستثمرة خبرتها الصحفية ووعيها الإعلامي، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، لتعزيز روح المسؤولية الاجتماعية ونشر الوعي القانوني في النسيج المجتمعي.