متخصصون بـ"معرض جدة" يتساءلون: هل يصنع الذكاء الاصطناعي كتابًا للطفل؟

ويأتي معرض جدة للكتاب 2023، ضمن مبادرة معارض الكتاب للعام الحالي، ويُقام على مساحة تقدر بنحو 34 ألف متر مربع، وسط مشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية موزعة على 400 جناح، ويتزامن مع إقامة المعرض؛ الذي سيمتد حتى 16 ديسمبر الجاري، برنامج ثقافي ثري، يتضمن أكثر من 80 فعالية، تتنوع بين ندوات وجلسات حوارية، وورش عمل، وأمسيات شعرية، وعروض مسرحية، بمشاركة أبرز الأدباء والمفكرين والمثقفين محليًا وعربيًا ودوليًا، ويستقبل المعرض زواره من الـ10 صباحًا إلى الـ12 ليلاً، عدا يوم الجمعة فيفتح أبوابه من 2 ظهرًا إلى 12 ليلاً.