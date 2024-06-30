"هيئة الأفلام" تعلن انضمامها إلى رابطة هيئات الأفلام الدولية تعزيزاً لمكانة المملكة في قطاع السينما عالمياً

وتعد رابطة هيئات الأفلام الدولية منظمة عالمية غير ربحية أُسست عام 1975م، وهي المنظمة العالمية الوحيدة التي تحمل عضويتها هيئات أفلام من مختلف الدول في القارات الست، وتركز على كل ما يمكّن الهيئات وأصحاب المصلحة في الصناعة من تعزيز النمو الاقتصادي في قطاع إنتاج الأفلام بشكلٍ عام، كما توفر شبكة ربط لمختلف الموارد والفرص التعليمية وفرص التمويل من مختلف الدول؛ لتستفيد منها هيئات الأفلام، وشركات الإنتاج السينمائي، والمحترفون في قطاع الأفلام؛ وذلك لتسهيل الإنتاج المشترك بين الدول.