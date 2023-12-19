مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يستعرض دور "العربية" في تعزيز الهوية الوطنية

بدوره، أوضح الدكتور الهجلة، أن اللغة العربية مثلت على مدى التاريخ إرثًا حضاريًا قبل أن تكون أرثًا أدبيًا، وتميزت عن بقية اللغات في مسايرة التطور الحضاري، وهي الوعاء الأساسي الذي يحتوي على العلوم والتكنولوجيا والثقافة والتاريخ والحضارة.