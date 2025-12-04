"ثقافة جدة" تحتفي بتجربة ريم الفيصل في أمسية نقدية بصرية

وشهد اللقاء مداخلات متعددة قدّمها عدد من المختصين، منهم سلامة الزيد، وخالد خضر، وعمر النهدي، والدكتور عصام عسيري، والفنان أحمد حسين، والمخرج مجدي القاضي، وإيلي مطر، ومحمد محتسب، والمهندس سعيد الجارالله، والأستاذة هدى المطيري، فيما أشادت الدكتورة بسنت بالدور الذي لعبته رؤية 2030 في إيصال الفنون السعودية إلى العالم. وأسهمت هذه المداخلات في توسيع النقاش وإضاءة جوانب جديدة من التجربة.