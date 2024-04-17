"العمارة القديمة" في الباحة.. إرث فني كبير وأحد أهم الشواهد للتطور الحضاري بالمنطقة

ويشير الغامدي؛ إلى أنه بعد الانتهاء من عمليات البناء، تتم عملية التلييس بالطين من الداخل؛ ليكون لونه ترابياً حتى يدفئ في أوقات البرد، ويجلب البرودة خلال فصل الصيف، مبيناً أن البنَّاء يستخدم أشجار العرعر في الأبواب والشبابيك؛ لأنه أسهل في عملية تغييرها وتحويلها إلى وسائل أخرى يستطيعون الاستفادة منها، كما يستخدم في عملية البناء حجارة المرو البيضاء على أبواب وشبابيك المنزل حتى تكون علامة فارقة بلونها، إضافة إلى القواعد والأعمدة التي يطلق عليها الزافر، حيث تعتمد على رفع سقف المنزل حتى لا يسقط.