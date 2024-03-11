"الثقافة" تُطلق الخطة الوطنية لجمع وتوثيق وأرشفة وإدارة أصول وعناصر التراث الثقافي

وتعمل الوزارة في هذا المشروع جنباً إلى جنب مع الجهات ذات المصلحة من منظومة الثقافة، وخارجها، ومختلف الثقافية وصولاً إلى الأفراد، من أجل تحديد عناصر وأصول التراث الثقافي عن طريق إقامة ورش عمل متعددة مع أصحاب المصلحة والمجتمع المحلي بمختلف مناطق المملكة يُدعى من خلالها المجتمع المحلي في جهدٍ تعاونيٍ يعد ركيزة يُبنى عليها خطُّ أساسٍ قوي للتراث الثقافي للمملكة.