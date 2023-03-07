أطلال وآبار ورياض.. "أم عمارة".. 60 ألف م2 من التاريخ والآثار شاهدة

وأوضح المرشد السياحي وأحد المهتمين بالآثار والتراث والمتخصص بالتاريخ خلف الشمري؛ لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن أم عمارة تقع شمال قرية إعيوج لينة، ويوجد بها آثار ومبانٍ قديمة، وأحجار متساقطة مربعة الشكل ومتساوية الأحجام، مبيناً أن بقايا قصر أم عمارة تدل على أن موقع البناء يعدُّ مركزَ مراقبة؛ لوقوعه على تل مرتفع، واستُعملت في بنائه الحجارة المحلية ومادة النورة "مادة بناء تستخدم لربط الطوب أو الطابوق أو الحجر ولملء الفراغات بينها" التي تصنع محليًّا بحرق أحجار النورة ثم طحنها حتى تصبح ناعمة مثل الإسمنت، لافتًا الانتباه إلى أنها تتميز بصلابتها ولونها الأبيض اللامع؛ وهذا يدل على جودة البناء وتقدم الإعمار، كما في بناء جدران برك درب زبيدة الشهير التي بنيت بنفس المواد، ودرب زبيدة يقع غرب أم عمارة بمسافة تقدر تقريباً بـ 70 كيلو مترًا.