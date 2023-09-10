وزير الثقافة يدشن الدورة الـ 45 الموسعة للجنة التراث العالمي في اليونسكو

وأكد الوزير في كلمة بتلك المناسبة، على إيمان المملكة العربية السعودية بأهمية التراثِ بوصفه كنزاً حضارياً وإرثاً إنسانياً ومعرفياً، مشيراً إلى عمل المملكة مع شركائِها في منظمةِ اليونسكو على دعمِ العديدِ من القراراتِ الساعية إلى بناءِ أسسٍ متينةٍ للقُدراتِ البشريةِ في مجالاتِ التراثِ والآثار، ودعم مواقع التراثِ العالمي وصونها، بتبنّي إستراتيجية بناء القُدرات للعاملين في مجالِ التراثِ للعشر سنوات القادمة، فضلاً عن تأسيس الصندوق السعودي لدى اليونسكو بهدفِ تمويلِ ودعمِ البرامج والمشاريع ذات الصّلة حول العالم.