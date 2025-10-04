جامعة الملك عبدالعزيز تشارك في معرض الرياض للكتاب بـ900 مؤلف وإرث تاريخي

تشارك جامعة الملك عبدالعزيز في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار "الرياض تقرأ"، تأكيدًا لدورها في خدمة المعرفة وإثراء المشهد الثقافي الوطني والإقليمي.
وتنطلق مشاركة الجامعة من رؤيتها في دعم الإنتاج العلمي والفكري لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس، عبر مركز النشر العلمي، حيث يقدم جناحها للزوار أكثر من 900 مؤلف ومترجم تغطي تخصصات علمية وإنسانية متنوعة، امتدادًا لدور الجامعة في جعل الثقافة والمعرفة ركيزة أساسية للتنمية.
حرصت الجامعة على تسليط الضوء على عمق إرثها التاريخي والمعرفي، إذ يعرض الجناح مطبوعات حكومية قديمة تعود إلى أكثر من 56 عامًا، من بينها خطة التنمية السعودية الأولى، إضافة إلى ثماني مخطوطات يعود بعضها إلى نحو 300 عام، تجسّد حرص الجامعة على صون الإرث الثقافي والمعرفي وإتاحته للجمهور.
كما يبرز الجناح جهود الجامعة في خدمة اللغة العربية وأبحاثها التطبيقية من خلال مركز التميز البحثي في اللغة العربية، الذي يضم أكثر من 17 مؤلفًا علميًا تمثل نتاجًا بحثيًا يسهم في خدمة المجتمع.
ويعرض المركز مبادراته في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة، إلى جانب مشاريعه في توظيف التقنية وبناء الشراكات لتعزيز حضور اللغة العربية محليًا وعالميًا.
وتسلط الجامعة الضوء كذلك على البرامج والمبادرات التوعوية التي يشرف عليها وقف لغة القرآن الكريم، ومنها برنامج تأهيل خبراء العربية ودعم طلاب الدراسات العليا في تخصصات اللغة، إضافة إلى المبادرات الطلابية الثقافية مثل مسابقة الخطابة وشاعر الجامعة.
ويُطلق الوقف حاليًا ندوة "شجاعة العربية" بالشراكة مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، خلال الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر، تحت رعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة والرئيس الفخري للوقف.
ويبرز جناح الجامعة مجالات الإبداع التقني والذكاء الاصطناعي من خلال كلية الحاسبات وتقنية المعلومات التي تشارك بخمسة مشاريع طلابية نوعية، من بينها:
- تطبيق "حكاية الأبطال": قصص كرتونية عربية ممتعة وملهمة
- تطبيق "أنيس": منصة دردشة آمنة تعتمد على الذكاء الاصطناعي
- تطبيق "نقطة": لتعليم لغة برايل
- تطبيق "افهمني": يحوّل نظام التواصل بالصور من الورقي إلى الإلكتروني
واهتمت الجامعة بتوفير الوصول الشامل لجميع فئات المجتمع في جناحها، إذ خصصت نسخًا بلغة برايل لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إلى مصادر المعرفة.
كما أعد قسم الطفولة المبكرة ركنًا مميزًا للأطفال، يدمج أفضل الأساليب التربوية في تعليم القراءة، ويقدم أعمالًا فنية هادفة تعزز التآزر البصري الحركي لديهم.
ويعرض مركز دراسات الطفولة أبحاثًا تطبيقية وتدريبية متخصصة تُعالج قضايا الطفولة والمجتمع.