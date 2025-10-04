جامعة الملك عبدالعزيز تشارك في معرض الرياض للكتاب بـ900 مؤلف وإرث تاريخي

حرصت الجامعة على تسليط الضوء على عمق إرثها التاريخي والمعرفي، إذ يعرض الجناح مطبوعات حكومية قديمة تعود إلى أكثر من 56 عامًا، من بينها خطة التنمية السعودية الأولى، إضافة إلى ثماني مخطوطات يعود بعضها إلى نحو 300 عام، تجسّد حرص الجامعة على صون الإرث الثقافي والمعرفي وإتاحته للجمهور.