معرض جدة للكتاب 2022.. 5 ندوات وجلستا حديث الكتاب وورشة عمل

ويأتي موضوع "توثيق فنون العمارة والتصميم وكتابتها ونشرها" كأهم الموضوعات لليوم التاسع من المعرض، لما لتوثيق هذا الفن من أهمية كبيرة في إتاحة المجال لاستمراره وانتشاره، حيث تقام ندوتان حواريتان حول هذا الموضوع يديرهما فهد العنقري، ففي اللقاء الأول يجتمع خبراء فن العمارة والتصميم؛ للخروج بأفضل الحلول الممكنة لاستدامته، وهم: رضا سجيني، وفرحات طاشكندي، وخلود عطار، وعبدالرحمن قزاز. أما اللقاء الثاني، فيشارك فيه كل من أليساندرا سيانشيتا من مؤسسة AWP، ومؤسّس شركة نيو لندن للهندسة المعمارية الخبير والمعماري بيتر موراي، والأكاديمي كارلوس مونتانا.