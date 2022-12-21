"جائزة جازان للتفوق والإبداع" تُجدد دعوتها للترشح في دورتها الـ15

وفي التفاصيل، أوضح الأمين العام للجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي النعمي، أن الجائزة تحرص دائمًا وبتوجيهات من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس مجلس أمناء الجائزة، والأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس الأمناء، على تطوير الجائزة ودعمها بما يخدم جميع المجالات ويزيد من المنافسة بين المتقدمين.