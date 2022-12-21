"جائزة جازان للتفوق والإبداع" تُجدد دعوتها للترشح في دورتها الـ15

جددت جائزة جازان للتفوق والإبداع، دعوتها للمنافسة والترشيح في دورتها الخامسة عشرة للعام الحالي 1444هـ، التي تستمر إلى نهاية الشهر الحالي.
وفي التفاصيل، أوضح الأمين العام للجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي النعمي، أن الجائزة تحرص دائمًا وبتوجيهات من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس مجلس أمناء الجائزة، والأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس الأمناء، على تطوير الجائزة ودعمها بما يخدم جميع المجالات ويزيد من المنافسة بين المتقدمين.
وأشار "النعمي" إلى أن الجائزة تَحولت في الدورات السابقة من جائزة محلية لتؤدي دورًا إقليميًّا ودوليًّا بما يعكس دور الوطن الضخم والهائل في إيجاد جيل قادر على الإبداع والابتكار؛ حيث توسعت بفرعيْ مجال الإبداع الأدبي والفني ومجال حماية البيئة دوليًّا؛ مما يتيح التقديم لجميع دول مجلس التعاون.
وبيّن أن الجائزة شهدت تعديلات نوعية في الفروع كافة؛ بما يضمن تحقيق أعلى قدر من التنافس والتأثير؛ داعيًا في هذا الصدد الراغبين والمهتمين بالمشاركة، إلى الاطلاع على شروط ومعايير الترشح، والتعرف على المزيد من المعلومات عبر موقع الجائزة الإلكتروني: