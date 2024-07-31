"أنت".. هيئة الأدب تنظم دورة أدب الرحلات في جدة

تنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة، الأحد المقبل، دورة تدريبية بعنوان "أدب الرحلات" في مدينة جدة، ضمن برنامج "أنت" التدريبي في دورته الثانية.
وتهدف الدورة، التي تُعقد خلال الفترة من 4 أغسطس، إلى 10 أغسطس 2024 في جدة، إلى تطوير مهارات المتدربين في استقصاء المعلومات والحقائق من المشاهد الحية للرحلات والأسفار وتدوينها وتوثيقها بقالب أدبي.
ودعت هيئة الأدب والنشر والترجمة، المهتمين إلى التسجيل في الدورة من خلال الرابط التالي: https://engage.moc.gov.sa/ant/track-03.
يُذكر أن النسخة الثانية من برنامج "أنت" التدريبي لعام 2024 تقام في جدة والرياض والدمام، وتشمل دورات متنوعة في أدب الأطفال واليافعين، والنقد الأدبي، والفلسفة، والكتابة الإبداعية والترجمة والنشر.