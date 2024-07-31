"أنت".. هيئة الأدب تنظم دورة أدب الرحلات في جدة

وتهدف الدورة، التي تُعقد خلال الفترة من 4 أغسطس، إلى 10 أغسطس 2024 في جدة، إلى تطوير مهارات المتدربين في استقصاء المعلومات والحقائق من المشاهد الحية للرحلات والأسفار وتدوينها وتوثيقها بقالب أدبي.