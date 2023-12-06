"مهرجان البحر الأحمر السينمائي" يتوّج الفائزين و"الحب ينتصر" يحظى بـ"الإشادة الخاصة"

توّج مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أمس، الفائزين بجوائز سوق البحر الأحمر (النقدية والعينية) الهادفة لتطوير وتعزيز المواهب الجديدة من صُنّاع الأفلام في السعودية والعالم العربي وإفريقيا.
ومنح صندوق البحر الأحمر 9 جوائز وفقاً لاختيار لجنة تحكيم سوق البحر الأحمر، حيث اختارت اللجنة مشروعين هما مشروع "سيمبا" الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم لمرحلة ما بعد الإنتاج في سوق البحر الأحمر بقيمة 10.000 دولار أمريكي، ومشروع "يونان" الذي فاز بجائزة مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 30.000 دولار أمريكي.
وظفر مشروع "وحدة الحب ينتصر" على جائزة الإشادة الخاصّة من لجنة التحكيم وتبلغ قيمتها 25.000 دولار أمريكي، كما فاز بجائزة سوق البحر الأحمر للتطوير مشروع "واحد وأربعين" وتبلغ قيمتها 35.000 دولار أمريكي، بينما فاز بجائزة الإنتاج التي تبلغ قيمتها 100.000 دولار أمريكي، مشروع "عودة الابن الضال".
وفي سوق المشاريع من لودج البحر الأحمر. فازت 4 أفلام بجائزة إنتاج تبلغ قيمتها 50.000 دولار أمريكي لِكل مشروع، وحصد الجوائز كل من مشروع "بصحبة حسناء"، ومشروع "قصة رائعة". ومشروع "بلاك سنيك"، ومشروع "أبي قتل بورقيبة".
أما في معمل المسلسلات الذي يأتي ضمن معامل البحر الأحمر فقد فاز بالجائزة مشروعان، هما مشروع "عين الحدأة"، ومشروع "ولدنا أحلى" بقيمة 10.000 دولار أمريكي.
وفي جوائز شركاء سوق البحر الأحمر، قدم مركز السينما العربية AAC جائزتين ضمن معمل روتردام لمشروع "بصحبة حسناء"، ولمشروع "الفتاة التي أضاعت نصف السرير"، فيما قدمت ماد سوليوشنز 50.000 دولار أمريكي لمشروع "حكاية في الفصول الأولى"، كما منحت جائزة أوتيكونز لفيلم "رجال في الشمس". وجائزة شيفت ستوديوز بقيمة 12000 دولار أمريكي مُنحت لمشروع "الناجون من العتمة"، ومنحت جائزة شيفت ستوديوز بقيمة 8000 دولار أمريكي تتكون من باقة سينما رقمية (DCP) كاملة بقيمة 8000 دولار أمريكي لمشروع "رجال في الشمس".
ومنحت تيترافيلم جائزة عينية لفيلم "قيد الإنجاز" بقيمة 15000 دولار أمريكي لمشروع "أنيمال"، كما قدمت شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART) جائزة بقيمة 10.000 دولار أمريكي لمشروع سعودي واحد قيد الإنجاز أو الإنتاج هو "ذاكرة الليل"، إضافة إلى تقديمها لجائزة بقيمة 50.000 دولار أمريكي لمشروع عربي واحد قيد الإنجاز لمشروع "وحده الحب ينتصر".
وقدمت أفلام سينيويفز جائزة بقيمة 50.000 دولار أمريكي لمشروع قيد الإنجاز أو الإنتاج أو في مرحلة ما بعد الإنتاج لمشروع "مكة"، في حين منحت إثراء جائزة بقيمة 50.000 دولار أمريكي لمشروع سعودي واحد قيد الإنتاج أو في مرحلة ما بعد الإنتاج لمشروع "ذاكرة الليل".
وقدمت أكاديمية MBC / شاهد، جائزة بقيمة 75000 دولار أمريكي لمشروع سعودي قيد التطوير "في البداية هي النهاية"، وجائزة أخرى بقيمة 75000 دولار أمريكي لمشروع سعودي قيد التطوير أو الإنتاج أو في مرحلة ما بعد الإنتاج لمشروع "بجانب حسناء"، إضافة إلى تقديمها جائزة بقيمة 50.000 دولار أمريكي لمشروع عربي في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج "أيام العسل والجنون".