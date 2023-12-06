"مهرجان البحر الأحمر السينمائي" يتوّج الفائزين و"الحب ينتصر" يحظى بـ"الإشادة الخاصة"

وقدمت أكاديمية MBC / شاهد، جائزة بقيمة 75000 دولار أمريكي لمشروع سعودي قيد التطوير "في البداية هي النهاية"، وجائزة أخرى بقيمة 75000 دولار أمريكي لمشروع سعودي قيد التطوير أو الإنتاج أو في مرحلة ما بعد الإنتاج لمشروع "بجانب حسناء"، إضافة إلى تقديمها جائزة بقيمة 50.000 دولار أمريكي لمشروع عربي في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج "أيام العسل والجنون".