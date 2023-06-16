خبير سعودي يكشف لزوَّار "كتاب الدوحة" 42 قاعدة لتحقيق المخطوطات

وتضمَّنت القواعد قواعد عامة لتحقيق المخطوطات، منها: إخراج النص كما أراده مؤلفه؛ فالمخطوطات ربما تتحول إلى مفقودات، ودور المحقق في إخراجه مطبوعًا وفق الضوابط العلمية. مبينًا أن التراث ثلاثة أنواع: (شرعي، أدبي وعلمي). ويعتقد البعض أنه لا يوجد في التحقيق إلا التراث الشرعي فقط. كما أن هناك نوعين من التحقيق (خاص أو بإشراف جهة)، والأفضل أن تكون بداية المحققين على تحقيق خاص قبل أن الانخراط تحت جهة من الجهات، إلى جانب التدرج المنهجي كقراءة الكتب المنهجية، والحصول على دورة تدريبية أو أكثر، ثم قراءة كتب محققة، ثم قراءة مراجعات نقدية لكتب محققة، ثم استشارة أهل الاختصاص في تحقيق التراث.