قيم ومراحل ونهضة.. "ميثاق الملك سلمان العمراني" يثري "معرض الرياض للكتاب"

وبعد نبذة تعريفية عن الميثاق من مدير الجلسة الدكتور فهد العتيبي، حول ميثاق الملك سلمان العمراني، تحدث "النعيم" عن مراحل تطور الخطاب المعماري، ويُقصد به ما يجمع بين المهنة والنماذج التي شكلت العمارة، مسلطاً الضوء على مراحل الميثاق بداية بمرحلة الحداثة في العمران عبر تنظيم وتخطيط مدينة الرياض، ومن ثم مرحلة التنظيم والعمل الإستراتيجي وفق رؤية واضحة تجلّت في إعادة تنظيم وسط الرياض ومنطقة قصر الحكم، ومن ثم مرحلة أن تكون العمارة منتمية للثقافة ووفق توجيه وارتباط بالمكان، بينما المرحلة الرابعة في طريقها للتشكل مع التوجه العمراني الحالي، والتي وصفها بمفتوحة النهاية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظه الله".