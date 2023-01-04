برعاية "القصبي".. "الإعلام" تطلق "كنوز السعودية" لتوثيق الثراء الثقافي

وأشار بأنه مازالت في طور إنتاج وتنفيذ عدد أكبر من المشاريع المقبلة، كمشروع "ماذا يأكل السعوديون"، ومشروع "توثيق الحياة الفطرية" اللذين يهدفان لإبراز الثراء الثقافي الذي تمتاز به مناطق المملكة، إضافة إلى توثيق الجهود المبذولة للمحافظة على الحياة الفطرية، والحيوانات المهددة بالانقراض في المملكة، بطابع إبداعي يحقق تداولاً محلياً وعالمياً.