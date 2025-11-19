في انطلاقة الموسم الرابع.. "بن نومان" و"الرسلاني" أول المتأهلين في شاعر الراية

يُذكر أن "شاعر الراية" يُعد من أبرز المنصات الداعمة للشعر النبطي، من خلال اكتشاف المواهب وإبراز الأصوات الشعرية في الساحة الخليجية والعربية. ويُبث البرنامج على الهواء مباشرة كل ثلاثاء عند الساعة العاشرة مساءً، عبر قناة السعودية وإذاعة الرياض ومنصة "الأولى" وتطبيق "شاهد"، ضمن جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون في دعم البرامج الثقافية وتعزيز المحتوى المحلي.