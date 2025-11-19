في انطلاقة الموسم الرابع.. "بن نومان" و"الرسلاني" أول المتأهلين في شاعر الراية

انطلقت مساء أمس (الثلاثاء) أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "شاعر الراية" على مسرح الدرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وسط حضور جماهيري وثقافي كبير، معلنة بداية منافسة شعرية جديدة بدعم من هيئة الإذاعة والتلفزيون.
وشهدت الحلقة الأولى تنافس ستة مشاركين هم: مانع الوايلي، وعبدالعزيز الرسلاني، وبندر بن نومان، ومحمد المحلكم من السعودية، وفهد بن رتيان من الكويت، وحاتم السقاف الطهيفي من اليمن.
وتأهل للمرحلة التالية مباشرةً الشاعر بندر بن نومان بتقييم لجنة التحكيم، فيما حصل الشاعر عبدالعزيز الرسلاني على "بَكرة الراية"، لينضم هو الآخر إلى قائمة المتأهلين، بينما ينتظر بقية المتسابقين تصويت الجمهور عبر تطبيق "شاعر الراية".
وخصص البرنامج لفتة تقدير للأديب الدكتور سعيد السريحي، عضو لجنة التحكيم، الذي يتلقى العلاج إثر وعكة صحية، حيث استُعرض تقرير موسّع عن مسيرته الشعرية والنقدية.
كما شهدت الحلقة مشاركة بطل الموسم الماضي، الشاعر فهد بن بجاد، الذي ألقى قصيدة نالت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.
يُذكر أن "شاعر الراية" يُعد من أبرز المنصات الداعمة للشعر النبطي، من خلال اكتشاف المواهب وإبراز الأصوات الشعرية في الساحة الخليجية والعربية. ويُبث البرنامج على الهواء مباشرة كل ثلاثاء عند الساعة العاشرة مساءً، عبر قناة السعودية وإذاعة الرياض ومنصة "الأولى" وتطبيق "شاهد"، ضمن جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون في دعم البرامج الثقافية وتعزيز المحتوى المحلي.