هيئة المتاحف تطلق النسخة الرابعة من "بينالسور" في المتحف السعودي للفن المعاصر لتعزيز الحوار الثقافي

ويقدّم المتحف برنامجين فنيين متكاملين إلى جانب المعرض؛ الأول بعنوان "سَفَر"، وهو سلسلة من الحفلات الموسيقية العالمية التي تنطلق من 12 نوفمبر حتى 7 ديسمبر، بمشاركة فنانين مستقلين من مختلف الدول. وتشمل العروض فرقة Bon Entendeur الفرنسية في 28 أكتوبر، والفنان النيجيري Keziah Jones في 12 نوفمبر، فيما يختتم الثنائي Love and Revenge البرنامج بحفلٍ في 8 ديسمبر يعيدان خلاله تخيّل إرث أم كلثوم بمزيج من الموسيقى الإلكترونية والمشاهد البصرية.