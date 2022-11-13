19 فيلمًا.. مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعلن عن باقة أفلامه العالمية

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم، عن الأفلام التي سيتم عرضها ضمن برنامج "اختيارات عالمية"، الذي يضم مختارات من أفضل الأفلام التي عرضتها المهرجانات السينمائية الدولية، ونالت إعجاب الجمهور، بالإضافة إلى أفلام تم اختيارها من قِبل فريق المهرجان، وسيتم تقديمها خلال فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الذي سيقام بجدة في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر.