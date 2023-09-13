برعاية وزير الثقافة.. "هيئة الموسيقى" تنظم حفل "روائع الأوركسترا السعودية" بنيويورك

وتعد المشاركة المقرر إقامتها على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان في مركز لينكلون بمدينة نيويورك ثالث وجهات مبادرة "روائع الأوركسترا السعودية" التي تجوب العالم في عددٍ من المدن العالمية، حيث بدأت من العاصمة الفرنسية باريس، ثم انتقلت إلى مدينة مكسيكو سيتي بالولايات المتحدة المكسيكية، قبل أن تحط رحالها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف تعريف المجتمع العالمي بروائع الموسيقى والفنون الأدائية السعودية، تعزيزًا للتبادل الثقافي الدولي الذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة الثقافة إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.