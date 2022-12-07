"الثبيتي وحمد جويبر والصابطي" ينثرون إبداعهم في أمسية فرقد بـ"أدبي الطائف"

تألق عددٌ من شعراء فرقد في ليلةٍ ماطرة من ليالي الشعر العربي، تداعى فيها الشعر بكل جماله وألقه، في تلاقٍ في الكثير من الأغراض الشعرية، حيث حضر وصف الأماكن المشوب بالغزل، والغزل الحسي في أبهى صوره مانحًا الحضور دفئًا يسري في الوجدان، كما كان الوطن حاضرًا بصورة كبيرة، وحضرت نصوص الغزل، فيما حاز النقد الأدبي نصيبًا كبيرًا من مداخلات الحضور التي أتبعت بتعقيبات من فرسان الأمسية.