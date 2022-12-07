"الثبيتي وحمد جويبر والصابطي" ينثرون إبداعهم في أمسية فرقد بـ"أدبي الطائف"

تألق عددٌ من شعراء فرقد في ليلةٍ ماطرة من ليالي الشعر العربي، تداعى فيها الشعر بكل جماله وألقه، في تلاقٍ في الكثير من الأغراض الشعرية، حيث حضر وصف الأماكن المشوب بالغزل، والغزل الحسي في أبهى صوره مانحًا الحضور دفئًا يسري في الوجدان، كما كان الوطن حاضرًا بصورة كبيرة، وحضرت نصوص الغزل، فيما حاز النقد الأدبي نصيبًا كبيرًا من مداخلات الحضور التي أتبعت بتعقيبات من فرسان الأمسية.
وقد أُقيمت هذه الأمسية ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي للعام 2022م، والتي شارك فيها كلٌ من الشعراء: الدكتور خلف الثبيتي، والدكتور خالد الصابطي، وأحمد جويبر.
وافتتح المُحاوِر منصور نظام الدين، الأمسية بالتعريف بالضيوف المشاركين في الأمسية بتقديمهم بصورة متوالية، مبتدئًا بالشاعر الدكتور خلف الثبيتي، تلاه الشاعر الدكتور خالد الصابطي، ثم الشاعر أحمد جويبر.
ومما أثرى به الليلة الشاعر خالد الصابطي، في الأمسية قوله:
ليلُ (ديسمبرَ) البديعُ تَهَيّا
لوصالِ الحبيبِ عذْبِ المُحَيّا
ملأ القلبَ حُبُّه فتوارى
كلُّ شيءٍ؛ وعاد قلبي خلِيّا
جئْتُه حاملاً جيوشَ اشتياقي
أتخطّى الدّيارَ حيًّا فحَيّا
جئتُ والقلب مولعٌ بهواها
فهواها يعيد قلبي صبيّا.
كما أسهم الشاعر حمد جويبر بنصيب من الشعر جميل، ومما ألقاه قوله:
صيغي لي النوم
اللذيذ ٠٠ لعلني
أغفو وتنسحب
الدموع الخاسرةْ
فهواك يتخذ
القرار ومبُعدٌ
عني ولوعته
الجديدة ماكرة
هل جاءها الحب
الجديد مطمئنًا
وأنا المفرٌّ
لذكرياتٍ غادرة
يالتني قاومت حبكِ
جملةً
وبقيت في
أحزاني المتكاثرة
وشنَّف الشاعر خلف الثبيتي آذان الحضور بنصوص منوعة ومما قاله:
حبيبتي كل من في الكون شاعرها
فالشعر أولها والشعر آخرها
والشعر رونقها تزهو بنجمته
قد قال ناظمها شعرا وناثرها
تمسي على وتر الألحان ملهمةً
تعزّهم كلما هُزَّتْ غدائرها
يصونها خجل في كف بسمتها
حتى كأن جمال النطق كاسرها
ثم فتح مدير الأمسية المجال لمداخلات وتعليقات الحضور، إذ تداخل كل من: يبات علي فايد، والدكتور عالي القرشي، وردة الحارثي، والدكتور علي خضر الثبيتي، كما عقب على نقد الحضور الشاعر الدكتور خلف الثبيتي، والشاعر الدكتور خالد الصبطي، والشاعر أحمد الخديدي الذي أنشد نصًا شعريًا في نهاية مداخلته، كما تداخل رجل الأعمال من مكة المكرمة وليد محمد عزيز الرحمن.
وفي ختام الأمسية قام رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف، عطا الله الجعيد، بعد مداخلته بمشاركة عبدالعزيز عسيري في تكريم الضيوف ومدير الأمسية والتقاط الصور التذكارية.