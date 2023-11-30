ضمن "العروض الأرجنتينية".. "المسرح" تنظم عرض "الفن الحضري" بجامعة الأميرة نورة

وانطلق العرض الذي يمتد حتى السبت المقبل، بأداء عدد من فناني (الهيب هوب) لحركات متسقة مع الموسيقى المتصاعدة من الآلات الإيقاعية، كما تضمن العرضُ مهاراتٍ بهلوانية، وقفزات بالدراجة الهوائية، وألواح التزلج، إضافة إلى عرض مهاري بكرة القدم على موسيقى (التانغو).