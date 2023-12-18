"لغة الشعر والفنون".. الأمم المتحدة محتفيةً بـ"العربية": آيات تأسر القلوب والألباب

تحتفي الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر باعتباره اليوم الذي أدخلت فيه العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في المنظمة.
وأكدت الأمم المتحدة أن اللغة العربية تُعتبر إحدى اللغات الأكثر انتشارًا واستخدامًا في العالم؛ إذ يتكلمها يوميًا ما يزيد على 400 مليون نسمة حول العالم.
ويقول الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة: اشتهرت اللغة العربية منذ زمن بعيد بمساهمتها في الشعر والفنون؛ فهي لغة ذات قوّة راسخة وأبدَعت آيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب، ولذا تقرر أن يكون شعار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية لعام 2023 هو "العربية: لغة الشعر والفنون".
وتتابع: يتزامن الاحتفال هذا العام مع الذكرى السنوية الخمسين لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة، وإن اليونسكو، وإذ تصبو إلى الإشادة بزهاء اللغة العربية على الصعيدَين الشعري والفني، ستجمع باحثين وأكاديميين وشباب ورؤساء هيئات دولية.
ويضيف الموقع: إن اليوم العالمي للغة العربية منبر ثابت للتعمق في مناقشات بشأن تأثير اللغة العربية في تشكيل المعارف، والتحولات المجتمعية من خلال الشعر، فضلًا عن تأثيرها في الفنون، مع تعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات.
وتتمحور الاجتماعات التي تُعقد في إطار احتفالية هذا العام حول المواضيع الآتية: "الفلسفة والشعر: مساهمة الشعر العربي في تشكيل المعارف وفي التحولات الاجتماعية، اللغة العربية والفنون: توسيع آفاق التنوع الثقافي، اللاتينيون العرب: البصمة العربية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".
وتتمثل الغاية من اليوم العالمي للغة العربية لعام 2023 في إبراز أهمية اللغة في لم الشمل لإجراء حوار بَنّاء بين الثقافات، وتشكيل التصورات، وتعزيز التفاهم في المشهد العالمي الحالي الذي يتسم بالشكوك والاضطرابات.