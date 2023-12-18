"لغة الشعر والفنون".. الأمم المتحدة محتفيةً بـ"العربية": آيات تأسر القلوب والألباب

ويضيف الموقع: إن اليوم العالمي للغة العربية منبر ثابت للتعمق في مناقشات بشأن تأثير اللغة العربية في تشكيل المعارف، والتحولات المجتمعية من خلال الشعر، فضلًا عن تأثيرها في الفنون، مع تعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات.