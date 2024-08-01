معرض المدينة المنورة للكتاب يناقش جسور الفكر والجمال و"همة الشباب السعودي"

تُواصل النسخة الثالثة من معرض المدينة المنورة للكتاب، فعاليات برنامجها الثقافي المتنوع؛ حيث يشهد ثالث أيام المعرض الخميس برنامجًا ثقافيًّا حافلًا، يَعِد جمهور الثقافة والحوار الفكري والمعرفة بفعاليات ثرية ومتنوعة، تشمل ندوتين حواريتين وورشة عمل بمشاركة كوكبة من المتحدثين.
وتُعقد الندوة الأولى تحت عنوان "جسور الفكر والجمال: تلاقيات بين الفلسفة والفنون"؛ وذلك عند الساعة الخامسة والنصف مساء، وتستمر حتى الساعة السادسة والنصف، ويناقش فيها الدكتور شتيوي الغيثي المتحدث الدكتور عبدالله الهميلي حول مفهوم الفلسفة والفنون وكيفية تداخلها، مع تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الفكر الجمالي في الأدب والفلسفة عبر رحلة لخوض أسبار التاريخ العريق الذي شهد مجموعة من التفاعلات والتأثير المتبادل بين الأدب والفلسفة.
وفي الندوة الحوارية الثانية التي ستُعقد تحت عنوان "همة الشباب السعودي: نموذج الترجمة" والتي ستقام الساعة السابعة والنصف مساء وحتى الساعة الثامنة؛ يناقش فيها ريان العمري المتحدثة إسراء عادل؛ حيث تتطرق الجلسة إلى دور رؤية السعودية 2030 في تمكين الشباب السعودي وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة، مع التركيز على دور الشباب في المجتمع السعودي ومساهمتهم الفعالة في بناء مستقبل المملكة.
ويقدم المعرض أيضًا برنامج فعاليات يومية متنوعة وممتعة للطفل عبر 6 أركان مختلفة تشمل، ركن مملكة الحكايات، وركن مكتبة المغامرات، وركن ساحة المرح، وركن الطهي، وركن الأزياء، وركن الفنون والتراث؛ حيث تقام الفعاليات على رأس كل ساعة بداية من الثانية مساء حتى الثانية عشرة صباحًا، وتشمل أنشطة تفاعلية مبتكرة مصممة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات إلى 12 سنة. كما تقام ضمن البرنامج، فعاليات "مسرح الطفل"، الذي يقدم ثلاث تجارب إثرائية يومية تشمل فعالية "الحكواتي"، و"التمثيل المسرحي"، والأنشطة المتنوعة.
يُذكر أن معرض المدينة المنورة للكتاب 2024 يقام على مساحة 20 ألف متر مربع خلف مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويفتح أبوابه للجمهور يوميًّا حتى الخامس من أغسطس، من الساعة الثانية مساء حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، بمشاركة 300 دار نشر ما بين سعودية وعربية ودولية موزعة على 200 جناح.