معرض المدينة المنورة للكتاب يناقش جسور الفكر والجمال و"همة الشباب السعودي"

ويقدم المعرض أيضًا برنامج فعاليات يومية متنوعة وممتعة للطفل عبر 6 أركان مختلفة تشمل، ركن مملكة الحكايات، وركن مكتبة المغامرات، وركن ساحة المرح، وركن الطهي، وركن الأزياء، وركن الفنون والتراث؛ حيث تقام الفعاليات على رأس كل ساعة بداية من الثانية مساء حتى الثانية عشرة صباحًا، وتشمل أنشطة تفاعلية مبتكرة مصممة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات إلى 12 سنة. كما تقام ضمن البرنامج، فعاليات "مسرح الطفل"، الذي يقدم ثلاث تجارب إثرائية يومية تشمل فعالية "الحكواتي"، و"التمثيل المسرحي"، والأنشطة المتنوعة.