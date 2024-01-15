فيديوهات وقصص مصورة وأسرار.. "الدارة" تفتح خزائن ذاكرة الوطن رقميًا بـ"أنتمي"

وحرصت الدارة على إدراج المواقع والتطبيقات الإلكترونية ضمن المنتجات الأساسية للبرنامج، كوسيلة فعالة لتعريف فئة الشباب بتاريخ المملكة، فمن خلالها يمكن للشباب والفتيات الوصول إلى العديد من المعلومات والبيانات التي تسهم في نشر الوعي بالتاريخ والتراث الثقافي الوطني، ويمكن لتلك المواقع والتطبيقات الإلكترونية أن تقدم محتوى متنوعًا وشيقًا، كالمقالات، والفيديوهات التعليمية، والصور الفوتوغرافية، التي تساعد على فهم واكتشاف جوانب مختلفة من التاريخ والثقافة في المملكة، كما تقدم تجارب تفاعلية وممتعة تساعد الجيل الناشئ على استكشاف ملامح الوطن، وزيادة المعرفة بالهوية الوطنية المتجذرة في عمق التاريخ.