"البلوي" خلال أمسية ثقافية: وادي حنيفة بعمقه التاريخيِّ ارتبط بقيادة ممتدَّة عبر التاريخ

وقال إن "الكتاب يوثق كذلك مواقِفُ مع والدي رحمه الله، حَّولت حياتي من النقيض إلى النقيض الآخر، من زيف الظاهر إلى صدق الباطن، ومن حبِّ الأنا إلى حبِّ الآخر، ومن ذل الطمع إلى عزِّ القناعة، ومن ضعف الشكِّ إلى قوة اليقين، ومن أسر الدُّنيا إلى سر الملكوت، ومن أرض ضاقت عليَّ إلى أرض الله الواسعة".