"أدبي الطائف" يعلن انطلاق "ليالي عربية" بالأمسية السودانية.. الأربعاء

وصرّح رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد، بأن البرنامج سيبدأ مساء بعد غدٍ الأربعاء بأولى أمسياته ( الأمسية السودانية) لعددٍ من شعراء وأدباء جمهورية السودان الشقيقة، حيث سيستضيف كلاً من الشاعرة هلا خزرجي، والشاعر طارق ياسين، والشاعر يبات علي فايد، والشاعر عمار البطحاني ، بإدارة وحوار همس بدر الدين.