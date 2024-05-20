"أدبي الطائف" يعلن انطلاق "ليالي عربية" بالأمسية السودانية.. الأربعاء

أعلن النادي الأدبي الثقافي بالطائف عن برنامج (ليالي عربية) الذي يقيمه لأدباء ومثقفي الدول العربية لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم الأدبية والثقافية.
وصرّح رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد، بأن البرنامج سيبدأ مساء بعد غدٍ الأربعاء بأولى أمسياته ( الأمسية السودانية) لعددٍ من شعراء وأدباء جمهورية السودان الشقيقة، حيث سيستضيف كلاً من الشاعرة هلا خزرجي، والشاعر طارق ياسين، والشاعر يبات علي فايد، والشاعر عمار البطحاني ، بإدارة وحوار همس بدر الدين.
ودعا "الجعيد" أدباء ومثقفي الطائف لحضور هذه الأمسية والتي ستُقام في تمام الساعة التاسعة من مساء بعد غدٍ الأربعاء الموافق 22 مايو 2024م بمقر النادي بالفيصلية.