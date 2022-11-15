المنكوتة والمعيني وعبد الخالق وهوساوي ينثرون إبداعهم بأمسية "فرقد" بـ"أدبي الطائف"

وفي ختام الأمسية قام رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف، عطا الله الجعيد، بعد مداخلته بمشاركة الدكتور أحمد الهلالي رئيس جماعة فرقد الإبداعية، في تكريم الضيوف ومدير الأمسية والتقاط الصور التذكارية، ثم أنشد الشاعر عمار البطحاني أبياتًا شعرية تراثية بطريقة المجس الحجازي نالت إعجاب واستحسان الحضور، ثم وقع الشاعر علي المنكوتة نسخًا من ديوانه: وجوهٌ ليست في المرايا، لحضور الأمسية كما أهدى نسخًا منه لمكتبة النادي.