"فنون الطهي" تدشن مشروع المأكولات الشعبية في أبها

دشنت هيئة فنون الطهي بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير، وأمانة المنطقة، المرحلة الثالثة من مشروع المأكولات الشعبية، لدعم وتحفيز مقدمي المأكولات الشعبية في المنطقة؛ وذلك في حديقة المشهد بمدينة أبها.
وتمنح الهيئةُ المشاركين في هذا المشروع رخصة المأكولات الشعبية، لتعزيز تواجدهم في المناطق التراثية والسياحية بالمدن الرئيسية، إلى جانب رفع مستوى الوعي في المجتمع حولها.
ويسعى المشروع إلى تحفيز الأفراد والأسر المنتجة للتوجه إلى صناعة المأكولات الشعبية، وتقنين العمل بهذه الصناعة بما يتلاءم مع الأنظمة الرقابية والاشتراطات المعمول بها داخل المملكة، والاستفادة من التجارب المماثلة في الدول الأخرى.
ويأتي مشروع المأكولات الشعبية في إطار استراتيجية هيئة فنون الطهي الرامية إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030؛ وذلك من خلال تعزيز الهوية الثقافية، ودعم وتحفيز القطاع الخاص، إلى جانب خلق فرص العمل للمجتمع عبر تطوير الصناعات المرتبطة بقطاع فنون الطهي.