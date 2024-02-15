"فنون الطهي" تدشن مشروع المأكولات الشعبية في أبها

وتمنح الهيئةُ المشاركين في هذا المشروع رخصة المأكولات الشعبية، لتعزيز تواجدهم في المناطق التراثية والسياحية بالمدن الرئيسية، إلى جانب رفع مستوى الوعي في المجتمع حولها.