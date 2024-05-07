لقاء يستعرض مبادرة ذاكرة الموسيقى السعودية وإنجازاتها في حفظ التراث الموسيقي الوطني

وتَطرق اللقاء إلى إنجازات مبادرة "ذاكرة الموسيقى السعودية"؛ حيث جمعت حقوق استخدام أرشيفات متعددة بإجمالي أكثر من 5000 عمل، وتدوين ثلاثمائة وخمسة أعمال موسيقية، وإنتاج كتابيْ تدوين موسيقي؛ نُشر أولهما بعنوان: "من ذاكرة الأغاني الوطنية" تزامنًا مع يوم التأسيس خلال العام الجاري، وثانيهما بعنوان: "من ذاكرة الأناشيد الرمضانية" الذي انتهت من إعداده ويُنشر قبل شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٦هـ، إلى جانب إجراء مقابلات حوارية مع أسماء فنية عاصرت فترات الأغنية السعودية في بدايتها مثل الفنان محمد عبده، والفنان عبادي الجوهر، وجميل محمود، وعبده مزيد، الذين قدّموا قصصًا عن بدايات الأغنية السعودية، وذكروا دور الرواد في صناعة الموسيقى السعودية.