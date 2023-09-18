الجمعية البريطانية تؤكد ضرورة تحويل المهارات الثقافية السعودية إلى أصول اقتصادية

وشهد النقاش احتفالًا واحتفاءً بهذا التوسع، وقد شاركت في الندوة المستشارة الثقافية في تخصص الابتكار والثقافة من جامعة الفنون في لندن الدكتورة السعودية غادة الحارثي بنتائج من أبحاثها ومشاريعها العلمية حول تطوير الاقتصاد الثقافي والفني السعودي، واستدلّت بذلك من خلال الأدوار التي تقدمها الجهات مثل الهيئة الملكية للعلا، ومدينة نيوم، ووزارة الثقافة، ومعهد مسك للفنون، وهيئة تطوير بوابة الدرعية.