هيئة فنون العمارة والتصميم تُدشّن جناح المملكة المشارك بـ"منسوج" في بينالي لندن للتصميم

وستوضّح الآراء ما إذا كانت المعرفة هي الأساس المتين للنمو، أم أن الابتكار هو جذر التغيير وصانع الفرص. فكل خيط في هذا النسيج يمثّل مجالاً تنمويًا واعدًا، حيث يختار كل زائر ما يمثّله من المجالات التنموية، ويعيش تجربة نسجِه بنفسه، وتُسهم اختياراتهم في بناء نموذج عضوي زخرفي يتطور طوال فترة بينالي لندن للتصميم؛ لِيُنجِز الجناح السعودي تصميم نسيجٍ يصل طوله إلى 50 مترًا، على أن يعود هذا النسيج إلى المملكة مع نهاية المعرض المقررة في 25 يونيو؛ ليبدأ جولته العالمية والمحلية، ولِتمتد رسالته نحو التواصل والازدهار للجميع.