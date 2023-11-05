"الإعلام" تنجح بإبراز المنتج الثقافي عبر مبادرة "كنوز السعودية"

واستطاع مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام من خلال هذه المبادرة استثمار اسم الجائزة العالمية المعنية بالأعمال الإبداعية لإبراز التنوع الثقافي والحضاري السعودي الممتد عبر التاريخ الإنساني، رغم منافسة نحو 6 آلاف شركة ومؤسسة، في مجالات التسويق والاتصال والإعلان والعلاقات العامة، بالإضافة إلى المجال الرقمي والمواقع الإلكترونية.