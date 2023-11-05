"الإعلام" تنجح بإبراز المنتج الثقافي عبر مبادرة "كنوز السعودية"

جاء فوز مبادرة كنوز بجائزة "ماركوم" نتيجة للعمل التطويري الذي قامت به وزارة الإعلام لهدف التعريف بالإرث الثقافي السعودي، بمتابعة واهتمام بالغ من وزير الإعلام لدعم مشروعات المبادرة الوطنية.
واستطاع مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام من خلال هذه المبادرة استثمار اسم الجائزة العالمية المعنية بالأعمال الإبداعية لإبراز التنوع الثقافي والحضاري السعودي الممتد عبر التاريخ الإنساني، رغم منافسة نحو 6 آلاف شركة ومؤسسة، في مجالات التسويق والاتصال والإعلان والعلاقات العامة، بالإضافة إلى المجال الرقمي والمواقع الإلكترونية.
وتزخر السعودية بكنوز طبيعية وفنون وثقافة مثّلت هوية لها، فالمنتج الثقافي والحضاري ركن رئيس في برامج وخطط السعودية لتطوير سياحتها الداخلية، ونجحت مؤخراً بتسجيل بعض عناصر التراث غير المادي لدى اليونسكو.
وترجمت وزارة الإعلام مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ فأطلقت هذه المبادرة باسم "كنوز السعودية" لتوثيق الإرث الثقافي والتراثي والحضاري بجميع المجالات، من خلال إنتاج فيلم وثائقي تعريفي بالمبادرة بشكل احترافي وبمواصفات عالية، الأمر الذي يثبت كفاءة الفريق الإعلامي المتخصص بمجال الإنتاج الفني مستندين على خبراتهم.