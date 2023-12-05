"عقدي" يدشن المهرجان الثاني للفلكلور الوطني بالقرية التراثية بجازان

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، انطلاق المهرجان الثاني للفلكلور الوطني للطلاب بقرية جازان التراثية والذي يستضيفه تعليم جازان، بمشاركة تسع إدارات تعليمية عامة، وبحضور مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم الدكتور يوسف بن عبدالرحمن الحمود.
وشمل الافتتاح عروضاً فنية قدمها طلاب تعليم جازان ترحيباً بالوفود المشاركة.
كما تضمن اليوم الأول من المهرجان عروضاً فنية طلابية لإدارات التعليم المشاركة من الرياض ومكة المكرمة والأحساء والقصيم والحدود الشمالية ونجران وجدة والباحة وجازان، حيث قدمت الفرق ألواناً من الرقصات الأدائية والأهازيج الشعبية لكل منطقة.
وصرح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي أن المهرجان الذي يُعد تظاهرة ثقافية تراثية يسعى لتعزيز الموروث الشعبي بين طلابنا من مختلف مناطق المملكة، حيث تقدم كل منطقة تراثها الشعبي الذي توارثه الآباء والأجداد، مستخدمين الزي التراثي لكل موروث، وكذلك الأهازيج المتوارثة لكل لون شعبي، مع المحافظة على الأصالة في هذا الجانب وتعريف الجمهور بالخلفية الثقافية لهذا الموروث، مشيراً إلى مشاركة 144 طالباً من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية و9 مشرفين و9 معلمين من الإدارات التعليمية العامة المشاركة.
وأشاد مدير عام إدارة النشاط الطلابي بوزارة التعليم الدكتور يوسف بن عبدالرحمن الحمود بالتنوع الثقافي الذي قدمه الطلاب من مختلف مناطق المملكة محافظين على تراثهم الأصيل الذي يحمل في طياته قيماً وتاريخاً عريقاً وثراءً كبيراً وحكايات وبطولات سطرها آباؤنا وأجدادنا قادة هذا الوطن العظيم في توحيد أرجائه وجمعه تحت كلمة واحدة ووطن واحد.