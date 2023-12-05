"عقدي" يدشن المهرجان الثاني للفلكلور الوطني بالقرية التراثية بجازان

وصرح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي أن المهرجان الذي يُعد تظاهرة ثقافية تراثية يسعى لتعزيز الموروث الشعبي بين طلابنا من مختلف مناطق المملكة، حيث تقدم كل منطقة تراثها الشعبي الذي توارثه الآباء والأجداد، مستخدمين الزي التراثي لكل موروث، وكذلك الأهازيج المتوارثة لكل لون شعبي، مع المحافظة على الأصالة في هذا الجانب وتعريف الجمهور بالخلفية الثقافية لهذا الموروث، مشيراً إلى مشاركة 144 طالباً من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية و9 مشرفين و9 معلمين من الإدارات التعليمية العامة المشاركة.