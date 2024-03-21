من خلال "موسم رمضان".. "الثقافة" تخصص مساحات شاسعة لتنمية المواهب مبكرًا

يُذكر أن وزارة الثقافة تنظم موسم رمضان في نسخته الثانية تحت شعار "أنوَرت ليالينا" من 11 مارس الجاري حتى 9 أبريل المُقبل، في ثلاث مدن (الرياض، جدة، الدمام) ضمن تجربة ثقافية واجتماعية ورياضية متكاملة تتناسب مع الحاضر، بحيث يستهدف جميع فئات المجتمع عبر فعاليات متنوعة تُحيي ذكريات الشهر الكريم.