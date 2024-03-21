من خلال "موسم رمضان".. "الثقافة" تخصص مساحات شاسعة لتنمية المواهب مبكرًا

خصص "موسم رمضان 1445هـ" مساحات شاسعة لإشراك الأطفال في عدة فعاليات من شأنها تنمية المواهب مبكرًا، متضمنةً مجموعة من الأنشطة التفاعلية المستوحاة من هوية الموسم.
وأتاحت وزارة الثقافة "ساحة الطفل" ضمن فعاليات موسم رمضان، بأفكار تنير معرفتهم وتلامس أرواحهم وتعزز فيهم جزءًا من الموروث الثقافي والاجتماعي الأصيل طيلة شهر رمضان في المواقع المخصصة للموسم في الرياض، وجدة، والدمام.
وتنمي الفعالية مواهب الأطفال في مجالات عدة؛ منها الرسم، والحِرف والأنشطة الحسية، إلى جانب إشراكهم في التصوير واستكشاف علم الفلك وأنشطة تفاعلية أخرى تعزز كل الجوانب الفنية والمهنية للطفل.
ويشارك الأطفال أيضًا في الألعاب التقليدية والاحتفالات الرمضانية المرتبطة بالشهر الكريم؛ ليعيشوا البهجة والمرح ضمن عروض وفعاليات شيقة.
يُذكر أن وزارة الثقافة تنظم موسم رمضان في نسخته الثانية تحت شعار "أنوَرت ليالينا" من 11 مارس الجاري حتى 9 أبريل المُقبل، في ثلاث مدن (الرياض، جدة، الدمام) ضمن تجربة ثقافية واجتماعية ورياضية متكاملة تتناسب مع الحاضر، بحيث يستهدف جميع فئات المجتمع عبر فعاليات متنوعة تُحيي ذكريات الشهر الكريم.
وشهد موسم رمضان 1445 منذ انطلاق فعالياته مطلع شهر رمضان الجاري، إقبالًا كبيرًا من العائلات؛ لإحياء المظاهر الروحانية، والثقافية، والاجتماعية.