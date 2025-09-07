برنامج وثائقي جديد من القناة السعودية يواكب أهداف رؤية 2030 البيئية

أطلقت قناة "السعودية" برنامجًا وثائقيًا جديدًا يحمل عنوان "بيئتنا"، ضمن الدورة البرامجية لشهر سبتمبر، في إطار الجهود الإعلامية الداعمة لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات البيئة والاستدامة.
ويُعد البرنامج إضافة نوعية للبرامج التوعوية، إذ يتناول أبرز التحديات البيئية التي تواجه العالم، ويعرض المبادرات الوطنية والعالمية الهادفة إلى حماية الطبيعة وصون الموارد الطبيعية.
كما يبرز البرنامج قصصًا واقعية لأفراد ومؤسسات ساهموا في خدمة البيئة، ويسلط الضوء على مشاريع حكومية ومجتمعية تجسد التزام المملكة بالتحول نحو مستقبل أكثر استدامة.
ويُعرض "بيئتنا" في حلقات أسبوعية متنوعة تغطي محاور التغير المناخي، التنوع الحيوي، إدارة النفايات، الطاقة المتجددة وغيرها، بأسلوب يجمع بين السرد الوثائقي والرسالة التوعوية.
وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن "بيئتنا" يأتي ضمن الحزمة البرامجية الجديدة التي تجمع بين الأصالة والتجديد، مشيرة إلى أن تفاصيل العرض ستُكشف مطلع سبتمبر ضمن خطة إعلامية شاملة تستهدف رفع الوعي وتحفيز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة.