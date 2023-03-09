"وزارة الثقافة" تصدر الدليل الإرشادي لاستخدام العَلَم

أصدرت وزارة الثقافة اليوم الدليل الإرشادي لاستخدام العَلَم، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ / 303) وتاريخ 9 / 8 / 1444هـ بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًا بالعلم، باسم (يوم العَلَم)؛ احتفاءً بقيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1727م، وبما يشكله من أهمية بوصفه مظهرًا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزًا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.