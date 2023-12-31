"إني أرى اليابسة".. برامج ثقافية وفنية وضوئية في سماء جدة التاريخية

كما سيطلق البرنامج، العنان للخيال من خلال معرض "شيء ما سيكون"؛ الذي سيدشن في الرابع من يناير المقبل؛ للوقوف على فكرة أن الأشياء مستقلة، حيث يتعمق المعرض في المجهول، ويتأمل فكرة أن الأشياء سواءً كانت طبيعية أو صناعية أو مجردة، تتفاعل مع بعضها بعضًا بشكل مستقل عن الإدراك البشري؛ ما يجعلنا نحلّق ونغوص في أعماق رحلة إعمار المنطقة العريقة بجدة التاريخية، والمعروفة أيضًا باسم "البلد"، من خلال عرض سلسلة من المجسمات الفنية، وتقديم عروض يومية تستمر حتى التاسع من مارس المقبل لبعض الفنون المتميزة لفنانين إقليميين وعالميين، وذلك في بيت الشربتلي، والخنجي الصغير، وفي بيت أرامكو، وتحديدًا في السابع من يناير المقبل.