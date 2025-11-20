"سليمان الناس".. وثائقي يُعيد صوت العيسى في يوم التلفزيون العالمي

بالتزامن مع اليوم العالمي للتلفزيون، الذي يوافق يوم الجمعة 21 نوفمبر الجاري، تبث القناة السعودية عند الساعة 8:30 مساءً الفيلم الوثائقي "سليمان الناس"، على أن تُعاد الحلقة يوم السبت 22 نوفمبر عند الساعة 1:00 ظهرًا. ويأتي الفيلم ضمن إصدارات المركز الوثائقي في هيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 2025، تأكيدًا لدوره في حفظ الذاكرة الإعلامية الوطنية وتوثيق رموزها.
ويروي الوثائقي سيرة الإعلامي الراحل سليمان العيسى، الذي شكّل حضوره وصوته جزءًا أساسيًا من هوية الإعلام السعودي لعقود. ويُعد الإعلامي الراحل أحد أبرز رواد التلفزيون السعودي، حيث قدّم خلال مسيرته المهنية عددًا من البرامج الشهيرة، أبرزها برنامج "مع الناس"، الذي استمر عرضه لمدة 25 عامًا، وارتبط اسمه بصوت الأخبار الرسمية التي تابعها السعوديون لسنوات طويلة.
ويُعيد الفيلم إحياء صوت سليمان العيسى من جديد، عبر روايات وزراء ومستشارين وقيادات إعلامية، إلى جانب أفراد من أسرته، ليكشف ملامح قصة رجل بقي قريبًا من الناس... وقريبًا من الحقيقة.
ويأتي "سليمان الناس" ضمن سلسلة أعمال تهدف إلى صون الإرث المهني، وتوثيق مسيرة الروّاد، ونقل تجاربهم للأجيال الجديدة، تعزيزًا لمكانة الإعلام السعودي.