"سليمان الناس".. وثائقي يُعيد صوت العيسى في يوم التلفزيون العالمي

ويروي الوثائقي سيرة الإعلامي الراحل سليمان العيسى، الذي شكّل حضوره وصوته جزءًا أساسيًا من هوية الإعلام السعودي لعقود. ويُعد الإعلامي الراحل أحد أبرز رواد التلفزيون السعودي، حيث قدّم خلال مسيرته المهنية عددًا من البرامج الشهيرة، أبرزها برنامج "مع الناس"، الذي استمر عرضه لمدة 25 عامًا، وارتبط اسمه بصوت الأخبار الرسمية التي تابعها السعوديون لسنوات طويلة.