من القرآن إلى العصر الرقمي.. سفارة المملكة تعرض روائع الخط العربي في قلب "بشكيك"

نظمت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية قرغيزستان، معرضًا للخط العربي في المتحف التاريخي بالعاصمة بشكيك، يومي 27 و28 أغسطس 2025.
وتضمّن المعرض عرض نماذج من أبرز الخطوط العربية مع نبذات تعريفية عنها، وفيلمًا وثائقيًا، إضافة إلى عروض حيّة لكتابة الخطوط المختلفة أمام الزوّار من قبل خطاط متخصص.
وحظي المعرض بإقبال واسع من الحضور، بينهم نائب وزير الخارجية في قرغيزيا، وأعضاء من البرلمان، ورؤساء بعثات دبلوماسية، ومنظمات دولية، ورجال إعلام، إلى جانب عدد من السعوديين المقيمين وزوّار المتحف.
وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قرغيزستان، إبراهيم بن راضي الراضي، كلمة خلال الافتتاح أكد فيها أهمية الخط العربي في الإسلام بوصفه وعاءً لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، ودوره في تزيين المساجد والعمارة الإسلامية، وتعزيز القيم الروحية والفنية، ونقل المعرفة، وترسيخ الانتماء الثقافي والديني لدى المسلمين حول العالم.
وأشار الراضي إلى جهود المملكة في العناية بالخط العربي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات اللغة والثقافة والفنون، مبرزًا نجاح مبادرة المملكة عام 2022 بالتعاون مع 15 دولة ناطقة بالعربية في تسجيل الخط العربي ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، إضافة إلى تخصيص عام 2021 عامًا للخط العربي.
كما استعرض تفاصيل "الخط السعودي"، وهو خط طباعي جديد أطلقته وزارة الثقافة في أبريل 2025، يهدف إلى إحياء روح الخط العربي المستلهم من أقدم النقوش والمصاحف، وتعزيز حضوره في العصر الرقمي.
واختتم السفير كلمته بتقديم الشكر للقيادة على دعمها المتواصل لإبراز الجوانب الثقافية للمملكة، معربًا عن امتنانه للحكومة القرغيزية وإدارة المتحف على تعاونهم في تنظيم الفعالية، متطلعًا لمزيد من التعاون في مختلف المجالات.