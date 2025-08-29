من القرآن إلى العصر الرقمي.. سفارة المملكة تعرض روائع الخط العربي في قلب "بشكيك"

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قرغيزستان، إبراهيم بن راضي الراضي، كلمة خلال الافتتاح أكد فيها أهمية الخط العربي في الإسلام بوصفه وعاءً لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، ودوره في تزيين المساجد والعمارة الإسلامية، وتعزيز القيم الروحية والفنية، ونقل المعرفة، وترسيخ الانتماء الثقافي والديني لدى المسلمين حول العالم.