دعوة جمهور معرض المدينة المنورة للكتاب للحصول على تذاكر مجانية

دعت هيئة الأدب والنشر والترجمة، اليوم الأحد، الجمهور للتسجيل الإلكتروني؛ للحصول على تذاكر الدخول المجانية لمعرض المدينة المنورة للكتاب.
وتنظم الهيئة هذا المعرض، خلال المدة من 30 يوليو الجاري إلى 5 أغسطس المقبل، خلف مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويمكن لأفراد الجمهور التسجيل عبر منصة الفعاليات الثقافية في المملكة "اكتشف الثقافة"، التابعة لوزارة الثقافة، من خلال الرابط الإلكتروني
وتتيح خاصية التسجيل الإلكتروني، للجمهور الحصول على رمز الاستجابة السريعة (QR Code) من خلال رسالة تأكيد تصلهم عن طريق البريد الإلكتروني؛ لتمكينهم دخول المعرض سريعًا وحضور مختلف الفعاليات المتنوعة.
ويسهم التسجيل الإلكتروني في تسريع عملية الدخول، وتوفير وقت عملية التسجيل في موقع المعرض، كما يُمكّن المنظمين من تعزيز كفاءة وسرعة تسجيل الأعداد الكبيرة المتوقعة من الزوار، وحصر فئات الزوار إلكترونيًا وبسهولة، والتواصل الاستباقي معهم مستقبلًا؛ لحضور الفعاليات الثقافية التي تتماشى مع اهتماماتهم.
وتنطلق النسخة الثالثة من معرض المدينة المنورة للكتاب، بمشاركة أكثر من 300 دار نشر ووكالة عربية ودولية موزعة على أكثر من 200 جناح. ويتضمن برنامجًا ثقافيًّا موسعًا عبر العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفكرية من الجلسات الحوارية، وورش العمل، والأمسيات الشعرية.
ويمثل المعرض فرصة ثقافية ومعرفية مميزة لأفراد العائلة كافة؛ حيث يتزامن هذا العام مع العطلة الصيفية المدرسية؛ ما يتيح للطلاب والطالبات فرصة اقتناء وقراءة عناوين الكتب والمطبوعات المختلفة لتنمية مهاراتهم ومعارفهم.
كما يخصص مساحة كبيرة للأطفال لتقديم الأنشطة التعليمية والمهارية وورش العمل التي تعزز قدرات الطفل الإبداعية، بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية المتنوعة التي يقدمها المعرض بقالب ترفيهي وأدبي يشجع على القراءة والتعلم، ويعزز المكتسبات الفكرية والتعليمية لقادة المستقبل.