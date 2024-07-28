دعوة جمهور معرض المدينة المنورة للكتاب للحصول على تذاكر مجانية

ويسهم التسجيل الإلكتروني في تسريع عملية الدخول، وتوفير وقت عملية التسجيل في موقع المعرض، كما يُمكّن المنظمين من تعزيز كفاءة وسرعة تسجيل الأعداد الكبيرة المتوقعة من الزوار، وحصر فئات الزوار إلكترونيًا وبسهولة، والتواصل الاستباقي معهم مستقبلًا؛ لحضور الفعاليات الثقافية التي تتماشى مع اهتماماتهم.